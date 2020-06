Krems: Ärger über "Invasion" der Musiker und Bettler

Das ist eine richtige Invasion", klagt Brigitte Krenneis. Was die Unternehmerin, die mit ihrer Familie mehrere Modeboutiquen in Krems betreibt, ärgert: Mittwoch Früh haben vier Bettler mit und drei ohne Hund ihre Stationen in der Fußgängerzone bezogen. Dazu sind mehrere Musikergruppen gekommen. "Das ist einfach zu viel", sagt ihr Mann Herfried Krenneis. Die Stadtverwaltung hat wenig Möglichkeiten. Ein Beamter, der einschritt, wurde sogar bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

"Die Partie bei mir spielt gerade wunderbar,die Gäste im Garten sind zufrieden. Aber da gibt es eine Gruppe, die so laut singt, dass man es nicht aushält", sagt Gastronom Christoph Mayer.

"Manche sind so laut, dass man bei offener Geschäftstür keine Kunden beraten kann", betätigt Krenneis. Er hofft auf Unterstützung von der Stadt.

"Grundsätzlich kann man Betteln nicht verbieten. Wir haben aber aggressives Betteln, beispielsweise durch den Einsatz von Kindern, Nachlaufen oder Festhalten an der Kleidung per Verordnung untersagt", erklärt Karl Hallbauer, Magistratsdirektor in Krems.

Die Musiker sind angehalten, sich im Rathaus zu melden. Dort bekommen sie eine schriftliche Anweisung, eine Zeitbegrenzung einzuhalten und regelmäßig den Standort zu wechseln.