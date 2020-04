Kottingbrunn: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Sein Anwalt Wolfgang Blaschitz plädiert deshalb auf Unzurechnungsfähigkeit. Die Staatsanwaltschaft geht allerdings von einer Schutzbehauptung aus. Samet A. habe die Tat zunächst in vollem Umfang gestanden und erst in späteren Befragungen angegeben, nicht mehr konkret zu wissen, wie die Tat abgelaufen sei. In der Anklageschrift heißt es zudem, der Beschuldigte sei tief in patriarchalen Denkstrukturen verankert. Diese und die „Angst nicht mehr geliebt zu werden“ hätten zu der dramatischen Tat geführt. Die Ehe wird vom Angeklagten selbst als konfliktreich beschrieben, die Ehefrau wollte sich trennen. Sie wurde mit einem Küchenmesser und vier Messerstichen getötet, ihre Tochter starb an den Folgen von zwei Stichen. Der Sohn wurde erstickt. Nach der Tat verständigte der Beschuldigte die Polizei. Die Opfer wurden zugedeckt im Ehebett aufgefunden. Ein „Ehrenmord“ , wie der Beschuldigte selbst sagt.