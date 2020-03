Kottingbrunn: Das Psychogramm des Dreifachmörders

Die Familie der Getöteten will in den Monaten vor der Tat eine massive Veränderung bei Samet A. bemerkt haben. Aus seiner weltoffenen Ehefrau mit offenem, langem gelocktem Haar und westlichem Kleidungsstil sei nach der Geburt der Kinder eine eingeschüchterte Person mit Kopftuch und langen Gewändern geworden, sagen ihre Eltern und Schwester aus.

Obwohl der Techniker in Mödling zur Welt kam, beschäftigte er sich intensiv mit seinen türkischen Wurzeln. Er war ein glühender Anhänger des umstrittenen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Seit dem ersten Tag im Gefängnis insistiert er darauf, seine Haftstrafe in der Türkei absitzen zu können.

Zellengenosse attackiert

Seit seine Frau sich von ihm trennen wollte, habe sich der Konflikt in der Familie über Monate massiv zugespitzt. Zuletzt will er immer wieder Stimmen gehört haben. Diese haben ihm auch befohlen, einen Mitinsassen im Gefängnis zu töten.

Nur einen Tag nach seiner Einlieferung in die Justizanstalt Wiener Neustadt stürzte er sich nachts auf seinen Zellengenossen und versuchte ihn zu ersticken. Es benötigte vier Justizwachebeamte, um den 31-Jährigen zu überwältigen. Dem Opfer wurde die Nase zertrümmert.

Laut Familienangehörigen hatte sich der Verdächtige auch am Tag vor dem Dreifachmord extrem sonderbar verhalten. Die Gutachter attestieren dem 31-Jährigen eine „kombinierte Persönlichkeitsstörung mit ausgeprägten und dissozialen Zügen“.

Laut Gutachterin Anita Raiger versuchte der Gefangene im Zuge der Begutachtung eine Unzurechnungsfähigkeit und mangelnde Intelligenz vorzutäuschen. Die Tests ergaben jedoch ein eindeutiges Bild, so das Gutachten. Samet A. sei voll zurechnungsfähig gewesen.

Nachdem ihm seine Frau in der Nacht offenbart hatte, sich endgültig scheiden lassen zu wollen, sei er in der Früh mit einem Küchenmesser, einem Tablett und einem Apfel ins Obergeschoß gegangen. Im Zuge des Streits rammte er der Ehefrau das Messer mitten ins Herz. Laut seinen Angaben drehte er die schlafende Tochter auf den Bauch und stieß ihr das Messer in den Rücken. Den Sohn erstickte er.

Gegengutachten

Dass sein Mandant laut Gutachten teilweise als Simulant hingestellt wird, der Stimmen im Kopf nur erfunden hätte, will sein Anwalt Wolfgang Blaschitz so nicht stehen lassen: „Alle Angehörigen sagen, dass er sich in der Zeit vor der Tat bereits sehr seltsam verhalten hat und er wie ausgewechselt war. Er hat von Anfang an immer wieder beteuert, Stimmen in seinem Kopf zu hören“, so Blaschitz.

Er will daher mit einem Gegengutachten beweisen, dass der mutmaßliche Dreifachmörder zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig war. Dass der 31-Jährige die abscheulichen Taten begangen hat, steht für Blaschitz außer Streit. „Er hat es auch von Anfang an zugegeben.“

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wird in den kommenden Wochen über die Anklage in dem Fall entscheiden.