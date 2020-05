Koteletts in Apfelwein-Senf Sauce

1 Die Koteletts von den Fetträndern bzw. der Schwarte befreien. Anschließend zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie legen und kurz, aber fest mit der Teigrolle flacher klopfen.



2 Das Öl in einer Pfanne mit schwerem Boden heiß werden lassen. Die Koteletts darin bei mittlerer bis starker Hitze pro Seite 5 Minuten braten, dann herausnehmen und auf vorgewärmte Teller legen.



3 Apfelwein oder Cidre in die Pfanne gießen und den Bratensatz losschaben. Den Wein etwa 1 Minute einkochen lassen, dann den Senf und die Crème double unterrühren.



4 Die Sauce einige Minuten kochen lassen, dann über die Koteletts auf den Tellern gießen. Falls es zu den Koteletts Gnocchi gibt, diese vor dem Anrichten in der Pfanne schwenken, damit sie die restliche Flüssigkeit aufnehmen.



Für 2 Personen



Tipp - Knoblauchöl:

Für Knoblauchöl müssen Sie 8 klein geschnittene Knoblachzehen in 1/2 Linter Olivenöl 48 Stunden ziehen lassen, bevor Sie das Öl mithilfe eines Trichters (damit nichts verloren geht) in eine Flasche abseihen.

Das Rezept stammt aus:

Nigella Lawson

Nigella Express – Schnelle, originelle Rezepte.

Deutsche Ausgabe, 2008

Dorling Kindersley Verlag

400 Seiten, 25,70 €