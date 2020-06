Korneuburg: Neues Herbizid im Grundwasser

Die Kwizda Agro GmbH hat am Donnerstagnachmittag auf eine Pressekonferenz von Global 2000 mit der Feststellung reagiert, dass alle Sanierungsmaßnahmen aufgrund des Zwischenfalls im Werk Leobendorf im August 2010 "in ständiger Abstimmung mit der zuständigen Behörde durchgeführt" worden seien. Damals sei "nur der Wirkstoff Thiamethoxam im Grundwasser festgestellt worden". Durch die Installierung einer Sperrbrunnenkette werde das Abdriften des kontaminierten Grundwassers in das Stadtgebiet Korneuburg verhindert. Bei dem Zwischenfall sei auch kein Clopyralid ausgetreten. Die festgestellten Werte an Thiamethoxam im Stadtgebiet Korneuburg seien aufgrund der Fließgeschwindigkeit des Grundwassers nicht mit dem Zwischenfall vom August 2010 im Kwizda Agro Werk in Zusammenhang zu bringen. Man sei aber an der Klärung des Falles sehr interessiert.