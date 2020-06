Kochkünstler mit Bodenhaftung

Wer regionale Küche auf Topniveau erleben will, kommt um einen Besuch im Tullner Vorort Langenlebarn kaum herum. Dort sorgt seit nunmehr 20 Jahren ein leidenschaftlicher Koch für verzückte Mienen im Antlitz seiner Gäste: Josef Floh hat es geschafft, das ehemalige Dorfwirtshaus seiner Eltern in ein mehrfach Hauben-gekröntes Restaurant zu verwandeln, und dabei trotzdem bodenständig zu bleiben.

Der kultige Familienbetrieb – Josef Floh führt ihn gemeinsam mit Ehefrau Elisabeth und Schwester Gerda – unterscheidet sich in mehreren Punkten von den meisten anderen Gourmet-Tempeln des Landes. Da wäre einmal die modern-rustikale Atmosphäre, die durch einen Umbau vor zwei Jahren noch betont wurde: Der Patron gab die Linie "Wirtshaus bleibt Wirtshaus" vor und verzichtete auf geschniegeltes Restaurant-Ambiente. In die Gaststube kamen auch nach der Renovierung die selben Vollholz-Möbel, auf denen schon seine Eltern ihre Gäste bewirtet haben.