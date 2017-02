Kletterer starb in Eiswand

Ein tödlicher Unfall beim Eisklettern in den Vorderen Tormäuern in den Ötschergräben im Gemeindegebiet von Mitterbach (Bezirk Lilienfeld) forderte Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte.

Von dem Unglück betroffen waren die zwei Mitglieder einer Seilschaft aus Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land), berichtete der Einsatzleiter der Bergrettung Mitterbach Paul Größbacher.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte beim Aufstieg der zwei Sportler auf den als "Bluebox" bekannten Eishang ein größerer Eisblock abgebrochen sein. Dieser riss einen der jungen Kletterer mit in die Tiefe und verletzte den zweiten, der den Kameraden gesichert hatte, schwer.

Laut Größbacher befanden zum Zeitpunkt des Unglücks zwei weitere Seilschaften in der Eiswand. Die anderen Bergsteiger kümmerten sich sofort um die beiden verunglückten Sportler und verständigten die Rettungskräfte.

Beim abgestürzten Kletterer kam jede Hilfe zu spät. Bei seinem schwer verletzten Kameraden konnte jedoch sofort mit der Erstversorgung begonnen werden.

Bergung

In der Zwischenzeit rückten etwa 20 Bergretter aus Mitterbach und Annaberg, sowie Beamte der Alpinpolizei am Unglücksort an. Der schwerst verletzte junge Purkersdorfer wurde vom Team des Rettungshubschraubers Christophorus 15 per Tau-Bergung an Bord geholt und ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Die Bergrettung mahnt zur Vorsicht, da das Eis durch die höheren Temperaturen nicht mehr so kompakt ist.