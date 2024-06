Kleinwagen stand auf der A2 bei Wiener Neudorf in Flammen

In Flammen ging ein Kleinwagen am Montagmorgen auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Graz auf. Der Fahrer konnte den Pkw noch auf dem Pannenstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen – er blieb unverletzt. Bis zum Eintreffen der FF Wiener Neudorf konnte der Brand im Motorraum mit mehreren Handfeuerlöschern durch Beamte der Autobahnpolizei sowie Mitarbeiter des Roten Kreuzes und der Asfinag eingedämmt werden.