Kleinkind bei Unfall getötet

Eine Tragödie, bei der ein Kleinkind ums Leben gekommen ist, ereignete sich Dienstag Mittag in Plaika in der Gemeinde Wieselburg-Land im Bezirk Scheibbs. Im Zuge eines Kindergartentransports wurde ein zweieinhalbjähriges Mädchen von dem Kleinbus niedergestoßen. Das Kind erlitt dabei tödliche Verletzungen. Nach ersten Meldungen soll die erfahrene Kindergartenbuslenkerin vor dem Haus, in dem die Familie eine Wohnung hat, gehalten haben, um den fünfjährigen Bruder des Mädchens daheim abzuliefern. Während des Stopps war die Kleine in einer Wiese neben dem Haus gesessen.

In einem unbeobachten Augenblick soll sie vor dem Auto verschwunden sein. Die Lenkerin sah das Kind nicht und stieß es nieder. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen gab es für das Mädchen keine Hilfe mehr. Auch der Einsatz des Rettungshubschraubers Christophorus 15 aus Ybbsitz konnte dem kleinen Unfallopfer keine Hilfe mehr bringen. Familie und Unfalllenkerin wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.