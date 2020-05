Kleiner Schmetterling wollte nicht warten

Hausgeburt - Jara bedeutet "kleiner Schmetterling" und Alea steht für "die Redegewandte". Schon bei der Geburt stellte die kleine Jara Alea ihre Eltern vor eine schwierige Aufgabe. Ihre Mutter bekam am Freitag zu Hause in Lanzenkirchen, Bezirk Wr. Neustadt, Wehen. Daraufhin wurde ein Rettungsfahrzeug aus Bad Erlach sowie der Wr. Neustädter Notarzt zu der Patientin entsandt. Ihr kleines Töchterchen wollte aber nicht mehr den Transport ins Krankenhaus abwarten und so brachte das Rettungsteam das kleine Mädchen zu Hause zur Welt. Mutter und Tochter sind wohlauf.