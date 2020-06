Kinder bauten Schachtelstadt

In Seitenstetten bauten am Samstag Kinder, gemeinsam mit Eltern und Omas und Opas die weltgrößte Schachtel-Stadt. Mit 237 bunten Bauten aus Karton und Leimfarbe haben die emsigen Teilnehmer einen noch nicht existierenden Weltrekord aufgestellt. Deshalb soll die notariell beglaubigte Leistung auch im " Guinness Buch der Rekorde" ihren Platz finden. Gebaut wurden Kirchen, Passivhäuser, Schlösser und Bauernhöfe. Zwar peilten die veranstaltenden Kinderfreunde zum 900-Jahr-Jubiläum des Stifts Seitenstetten 900 Schachtelhäuser an. Das war letztlich nicht machbar, trübte die Stimmung aber keineswegs.