Kiffende Einbrecher bei der ÖVP

Böse Überraschung für den St. Pöltener ÖVP-Chef Matthias Adl. Unbekannte drangen in der Nacht auf Dienstag in die Parteizentrale am Völklplatz ein und zogen eine Spur der Verwüstung. "Die Täter haben Sparschweine zerschlagen, Türen zerstört und den Boden aufgerissen", berichtet Adl. Außerdem dürften die Kriminellen ziemlich durstig gewesen sein. Denn sie kippten auch zwei Flaschen Grappa, ein ausgetretener Joint wurde ebenfalls entdeckt. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.