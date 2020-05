Kickerschmiede auf breite Beine gestellt

Im Sog der Erfolge des FC Waidhofen gründete sich vor acht Jahren an der HTL Waidhofen das Ausbildungszentrum für Fußball und Wirtschaft (AFW). Junge Balltalente wurden an der vierjährigen Fachschule der HTL nicht nur zu Maschinen- und Fertigungstechnikern, sondern auch zu exzellenten Kickern ausgebildet. Professionelle Trainer und Betreuer kümmerten sich um die duale Ausbildung. Viele "Jung-Dribblanskys" bekamen in der Waidhofener Regionalliga-Truppe die Chance am Profi-Fußball zu schnuppern. Manchen gelang der Durchbruch, sogar bis zur Bundesliga (siehe Kasten unten).