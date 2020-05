Kettenphantom vor Gericht

Da sitzt es jetzt, das " Kettenphantom". Ein kleiner Mann mit großen Entführungsplänen. Svetislav Danilovic, 56, muss sich seit Mittwoch am Landesgericht St. Pölten wegen erpresserischer Entführung, schweren Raubs und Freiheitsentziehung verantworten. Der Stetteldorfer Coup war sein Finale.



Davor zog der Montenegriner im Mai sein Kettending in Pöchlarn an einer Bankiers-Ehefrau durch – die Frau konnte sich nach Stunden befreien. Und im September schoss er in St. Andrä-Wördern auf einen Hausherrn, der ihn überrascht hatte. "Der Angeklagte ist ein höchst professioneller Verbrecher", schärft Staatsanwalt Karl Fischer den Geschworenen ein. Via Internet suchte Danilovic Opfer mit finanziellem Background, besah sich die Häuser via Google Earth, erkundete als Jogger die Umgebung, spähte am Grundstück nächtens Lebensgewohnheiten aus und spazierte tagsüber durch die späteren Tatorte. Richterin Andrea Humer: "Stimmt das?" Angeklagter: "Könnte so sein."



Geplant waren Lösegeld-Erpressungen. Dazu gekommen ist es nie. Warum? "Ich habe aus humanitären Gründen abgebrochen", behauptet Danilovic. Die Geiseln wären "krank gewesen" ( Pöchlarn) oder hätten "hysterisch Stress gemacht" ( Stetteldorf). Noch heute leiden die Opfer schwer. H.: "Wir mussten ausziehen. Ich hab’ jeden Tag Angst, wenn es dunkel wird." Der Prozess in St. Pölten wird heute fortgesetzt.