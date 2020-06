Keine Rücksicht auf Parteiinteressen

Vor fünf Jahren wurde Thomas Ram nach dem Wahlerfolg seiner Liste " Fischamend zuerst" (46 Prozent der Stimmen) zum Bürgermeister gewählt.

KURIER: Was sind die Vor- oder Nachteile als Namensliste den Bürgermeister zu stellen?

Thomas Ram: Der Unterschied ist, dass man keine Partei im Hintergrund hat, was ich persönlich als positiv empfinde. Weil man frei und unabhängig agieren kann und die Interessen der Gemeinde und nicht der Partei im Mittelpunkt stehen. Das leben wir in Fischamend. Was mich persönlich freut ist: Die überparteiliche Arbeit wird so honoriert, dass mich auch ehemalige Gegner unterstützen. Wir haben meine Namensliste erweitert und treten als Wahlplattform "Gemeinsam für Fischamend" an. Da haben wir nun unter anderem den ÖVP-Gemeinderat Josef Jäger sowie den Ex-SPÖ-Bürgermeister Leo Schörghuber dabei.

Ist es schwieriger beim Land Gehör zu finden?

Nein. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man sich verhält. In Niederösterreich gibt es aus meiner Erfahrung eine korrekte und äußerst gute Zusammenarbeit mit dem Land, obwohl wir keiner Partei angehören.

Sie erhalten keine Parteiförderung. Wie sieht es mit der Finanzierung aus?

Wir haben sehr viele Unterstützer und Idealisten. Bei uns ist es so, dass alle Mandatare einen Beitrag zahlen, damit sich die unabhängige Liste auch finanzieren kann.

Was erwarten Sie von der Gemeinderatswahl?

Ich bin sehr zuversichtlich, da sich Fischamend in den letzten fünf Jahren positiv entwickelt hat. Die Rückmeldungen zeigen, dass die Leute wollen, dass ich Bürgermeister bleibe und daher ist diese Wahl für uns auch eine Bürgermeisterwahl. Die Leute sollen direkt entscheiden, wen sie wollen. Unser Wahlziel ist ganz klar: Wir wollen die absolute Mehrheit.

Als Bürgerliste versucht man alle Interessen abzudecken. Läuft man nicht trotzdem Gefahr, eine gewisse Partei-Richtung anzunehmen?

Das ist nicht gegeben, weil wir niemanden Vorschriften machen, welche Partei er sonst unterstützen kann oder soll. Wir haben ja Mitglieder aller möglichen Richtungen. Wir haben uns darauf eingeschworen, dass Fischamend im Mittelpunkt steht. Trotz Politikverdrossenheit auf Bundesebene sind die Leute bereit mitzugestalten. Die Bürgerbeteiligung wollen wir in der nächsten Periode auch weiter ausbauen.

Würden sie sich als Einzelkämpfer sehen?

Nein, gar nicht. Wir sind eine breite Bewegung. Wir haben regelmäßige Treffen, wo sich jeder einbringen kann. Ich habe guten Kontakt zu allen Fraktionen und arbeite vor allem in der Region mit allen gut zusammen. Auch hier ist meine Überparteilichkeit von Vorteil. Als Listen-Bürgermeister tue ich mir bei gewissen Initiativen leichter. Weil ich keine Rücksicht auf Parteiinteressen nehmen muss sondern einzig die der Bürger im Auge behalten kann.

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Gerade in der Gemeindepolitik merken es die Leute, ob man es ehrlich meint. Da geht es um die Menschen und nicht um die Partei. Parteipolitik hat in der Gemeinde nichts verloren.