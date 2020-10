Keine einheitlichen Regeln fürs Niederösterreichs Adventmärkte

Andere Märkte hingegen wollen, ganz nach Grazer Vorbild, das Gastronomieangebot so weit wie möglich reduzieren. Etwa der Advent am Dom zu Wiener Neustadt – er soll aus heutiger Sicht von 11. bis 13. Dezember stattfinden. Gemeinsam mit der Volkskultur Niederösterreich wird derzeit an einem Sicherheitskonzept gearbeitet. Bereits in den vergangenen Jahren lag der Fokus des Marktes mehr auf Kunsthandwerk als auf Punsch- und Glühweinständen.

Der „Zauber im Advent“ am Hauptplatz von Wiener Neustadt hingegen ist komplett abgesagt. Eine ähnliche Situation findet man in Mödling: Während der Adventmarkt in der Altstadt nicht stattfindet, gastiert für zumindest das letzte Novemberwochenende der Mittelalteradvent. Er ist seit jeher ein reiner Kunsthandwerksmarkt – damit ist auch die Frage, ob mit oder ohne Gastronomie, überflüssig.