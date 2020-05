Kaum Widerstand gegen neues Quartier für 100 Flüchtlinge

Die Zustände in und um das Flüchtlingslager in Traiskirchen führen bei der Polizei zu drastischen Maßnahmen. Seit 2. Juni muss die Traiskirchner Polizei bei ihrer Arbeit von Streifen aus den Bezirken Baden, Wiener Neustadt und Neunkirchen unterstützt werden. "Bei der Bevölkerung und auch der Politik bestand wegen der derzeitigen Lage der Wunsch nach mehr Polizeipräsenz. Dem sind wir natürlich nachgekommen", erklärt Polizeisprecher, Oberst Markus Haindl. Bis dato sei kein signifikanter Anstieg an Delikten zu erkennen. Dies führt man auch auf die verstärkten Kontrollen zurück.

Die jüngsten Entwicklungen mit der Demonstrationsfahrt vor das Innenministerium am Dienstag schlägt weiterhin politische Wellen: Nach einem Besuch in der Erstaufnahmestelle am Donnerstag forderte Niederösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann Walter Rosenkranz die Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Ob der aktuellen Flüchtlingswelle herrsche "Staatsnotstand", der einen solchen Schritt rechtfertigen würde. Sein FPÖ-Kollege Christian Höbart schoss sich auf Bürgermeister Andreas Babler ein. Er liefere in der Öffentlichkeit "eine Provinzposse", unternehme sonst aber nichts um die Sache zu lösen.

Auch die ÖVP Traiskirchen meldete sich zu Wort. "Genug ist genug", meint Stadtrat Roland Rollett und kündigt an, dass die Ortsgruppe in der Angelegenheit notfalls auch gegen die eigene Bundespartei auftreten werde.