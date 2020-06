Katastrophenalarm in Niederösterreich

Bereits am Montag wurden drei Personen bei einem Autounfall in der Obersteiermark teils schwer verletzt worden. Ein 74-jähriger Pkw-Lenker geriet in Frojach-Katsch (Bezirk Murau) auf die Gegenfahrbahn und streifte ein Auto, bevor er in ein zweites krachte. Eine Lenkerin des zweiten Wagens wurde schwer, der Pensionist und seine 71-jährige Beifahrerin ebenfalls verletzt, so die Polizei am Dienstag.

Der Pensionist war am frühen Abend mit seinem Auto auf der Murtal Straße (B96) von Teufenbach in Richtung Frojach unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er auf die falsche Fahrbahn, wo er zunächst den Pkw einer entgegenkommenden 23-Jährigen streifte. Anschließend stieß er frontal mit dem weiteren Pkw, der von einer 22-jährigen Frau gelenkt wurde, zusammen. Ihr Fahrzeug wurde in den Straßengraben geschleudert, wobei die junge Frau schwer verletzt wurde. Der Pensionist und seine 71-jährige Beifahrerin wurden in das Landeskrankenhaus Stolzalpe und das LKH Friesach gebracht.