Katar, einst ein armer Wüstenstaat, in dem vor allem nomadisierende Beduinen lebten, hat sich heute zu einem Staat entwickelt, in dem sich lebendige Vergangenheit und der Glanz eines fortschrittlichen Lebens zu einer Atmosphäre spontaner und traditioneller Gastfreundschaft entwickelten, die Katar seine einzigartige Anziehungskraft verleiht. Wo immer Sie sich in Qatar befinden, wird Ihnen die Geschichte einer abenteuerlichen Vergangenheit und einer erfolgreichen Gegenwart vermittelt.

Die Nordküste der Halbinsel im Arabischen Golf bildete in der Frühgeschichte einen wichtigen Stützpunkt der Seefahrer, die zwischen den blühenden Zivilisationen von Mesopotamien und dem südlichen Golf verkehrten. Doha, einst als Küstensiedlung " Al Bida" gegründet, ist die heutige Hauptstadt des Landes.

Träume von 1001er Nacht werden in Katar Wirklichkeit. Erkunden Sie die Wüste mit ihren unendlichen Sanddünen und üppigen Oasen, unternehmen Sie Seefahrten auf alten Dhows, hören Sie Berichte über Perlenfischerei, lassen Sie sich Fischerei mit traditionellem Handwerk zeigen, erfreuen Sie sich an orientalischen Märkten mit einzigartigem Flair, besuchen Sie Kamel- und Pferderennen und erleben Sie die Falkenjagd. Kommen Sie, um sich an dem blauen Himmel, dem Sonnenschein und dem türkisfarbenen Meer zu erfreuen, während es in anderen Teilen der Welt trübe und kalt ist.