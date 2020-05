In Kap Verde geben die Vulkane den Ton an. Denn der Nachbar von Senegal im atlantischen Ozean besteht aus zehn vulkanischen Inseln und fünf weiteren kleinen Eiländern. Mit Sonne, Strand und Meer ausgestattet, ist die kleine Republik ein echtes Paradies. Gerade Taucher kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten, finden sich doch vor den Küsten unzählige Wracks, die teilweise bis zu 500 Jahre alt sind. Sehenswert sind außerdem die schönen Berglandschaften der Inseln sowie ihre vielfach menschenleeren Strände. Wer sich lieber ins bunte Treiben stürzen möchte, ist dagegen in der Hauptstadt Praia auf Sao Tiago genau richtig. Eine der schönsten Inseln von Kap Verde ist Sao Antao, die mit ihren grünen Nadelbäumen und Terrassenhängen bezaubert.