Kamptaler Bio-Weingut expandiert in der Wachau
Eigentlich ist das Weingut "Landgut Schöne Erde" in Langenlois im Kamptal beheimatet. Jetzt setzt die Winzerfamilie Wölbitsch den Expansionskurs fort: Sie übernimmt das Weingut und das Restaurant "Flößerei" der Familie Mosser-Brandner in Rossatz auf der rechten Wachau-Seite.
Es ist nicht der erste Ausflug in die Wachau: Schon bisher ist man nicht nur im Kamptal, sondern – auf geringerer Fläche – auch in der Wachau mit Wein- und Marillengärten vertreten. Bekanntheit erlangte der Familienbetrieb, der auf biodynamischen Weinbau und neue Piwi-Sorten setzt, nicht zuletzt über den Sohn der Familie: Markus Wölbitsch war zuletzt Klubobmann der ÖVP Wien, zog sich dann aber aus der Politik zurück, um sich dem Wein zu widmen.
Geführt wird der Betrieb derzeit von Vater Eckart Wölbitsch, ab 2026 übernimmt der Sohn. Auch Lebensgefährtin Kristina Rausch und seine Schwester Doris Kisser sind mit an Bord. Neben klassischen Rebsorten wie dem Grünen Veltliner setzt man auf pilzwiderstandsfähige Piwi-Sorten, darunter Muscaris und Donauriesling.
Auch in der Gastronomie ist man mittlerweile gut vertreten – etwa im Wiener "Mochi" und beim Nobel-Japaner "Shiki". Ganzer Stolz der Familie sind zudem die Wachauer Marillen, die sich unter anderem in der "Luftburg" im Wiener Prater in den Marillenknödeln finden.
Im Kamptal bewirtschaftet die Winzerfamilie neun Hektar, in der Wachau werden es vier Hektar sein. "Die Wachau verbindet für uns Leichtigkeit mit Erdung und Tiefe durch eine beeindruckende Landschaft", sagt Markus Wölbitsch. Dieses Flair sollen auch die Besucher im Betrieb erleben können. "Wer uns besucht, soll eine kleine Auszeit genießen."
Gastro und Hofladen
In einem Hofladen – der "Kosterei" – will man in Rossatz regionale Produkte anbieten; auch Gastronomie und einem Raum für Veranstaltungen soll es geben. "Uns ist wichtig, nicht nur hochwertige Produkte anzubieten, sondern auch die Atmosphäre dieses Kraftplatzes erlebbar zu machen." Ein konkretes Konzept wird derzeit entwickelt.
Aber auch der Standort im Kamptal solle durch die Expansion gestärkt werden, sagt Wölbitsch. Daheim in Langenlois soll in naher Zukunft ein "Weinatelier" entstehen. "Wir wollen hier gleichzeitig produzieren und experimentieren", sagt Wölbitsch. Mit Verkostungen und Betriebsführungen wolle man auch weiter transparent zeigen, wie biodynamischer Wein entsteht.
