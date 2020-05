Kampf der Bahnfreunde für historische Lok

Da halfen weder Demonstration noch Wahlkampfgetöse der Eisenbahnfreunde: Am offiziellen Plan die Ybbstalbahnstrecke zum Rad-Highway umzubauen hat sich nichts geändert. Mit dem Rücken zur Wand kämpfen die Fans der Ybbstalbahn jetzt in Waidhofen/ Ybbs, um den letzten Rest der Dampfeisenbahngeschichte doch noch in der Region zu retten.

Die schnaufende Stahl-Lady Yv2 aus dem Jahr 1896 soll per angedrohter Räumungsklage bis 15. Oktober ihre Bleibe im Lokalbahnhof Waidhofen für immer verlassen. Die NÖVOG hat als Eigentümerin der Bahnanlagen in Waidhofen nach langem Stillhalten endgültige Fristen zur Erfüllung eines Räumungsvertrages mit dem Verein der Bahnfreunde gesetzt. Wenn das Herzstück des Club 598 einmal per Tieflader abtransportiert ist, wird es im Ybbstal nie wieder die touristisch attraktiven Dampflok-Fahrten geben, meinen viele. „Dazu darf es einfach nicht kommen. So eine Ressource können wir einfach nicht verlieren“, sagt Waidhofens Tourismusstadtrat Friedrich Rechberger.

Und es braut sich heftiger Widerstand zusammen. Im Internet legte der Club 598 eine Petition auf und sammelt Unterschriften. Per offenen Brief funkt der Waidhofen-Patriot Karl Piaty an Landeshauptmann Erwin Pröll und seinen Vize Wolfgang Sobotka ein dramatisches SOS.

„Jederzeit könnte man auf den ohnehin noch genutzten NÖVOG-Gleisen der Citybahn von Waidhofen bis Gstadt Dampflokfahrten veranstalten. Wir würden unsere Lok und vielleicht ein paar historische Waggone gerne in der Zugförderstelle am Hauptbahnhof unterbringen“, erzählt Club 598-Obmann Siegfried Nykodem. Auch aus dem Bahnhof Ybbsitz muss der Verein eine zweite Lok und Waggonmaterial bis Jahresende räumen. Nun hofft Nykodem auf eine letztes Gespräch mit NÖVOG-Chef Gerhard Stindl am kommen Donnerstag.