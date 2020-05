Zur Einreise in die Republik Kamerun benötigen deutsche Staatsangehörige ein Visum. Dieses muss vor Antritt der Reise bei der kamerunischen Botschaft in Bonn oder den Honorarkonsuln der Republik Kamerun in Düsseldorf oder Frankfurt beantragt werden. Ausser dem gültigen Reisepass ist beim Grenzübertritt (bei Ein- und Ausreise auf kamerunischer Seite) ein internationaler Impfausweis mit dem Nachweis einer gültigen Gelbfieberimpfung und Cholera-Impfung vorzulegen. Wenn man mit dem Auto einreisen will, sollte man auf jeden Fall einen internationaler Führerschein, eine internationale Zulassung, die grüne Versicherungskarte sowie ein "Carnet de Passage" mit sich führen. Dieses ist über den ADAC oder den AVD Automobilclub erhältlich. Der deutsche Kinderausweis wird uneingeschränkt anerkannt.