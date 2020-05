Kalkulieren, Mut zusprechen: Coach greift Jungunternehmern unter die Arme

Der Speckgürtel nördlich von Wien ist ein fruchtbarer Boden für Wirtschaftstreibende geworden. Weil sich immer mehr Menschen selbstständig machen wollen, trägt dem auch das Regionale Innovationszentrum (RIZ) mit eigenen Niederlassungen Rechnung. Die Städte Hollabrunn, Mistelbach und Korneuburg haben deshalb gemeinsam die RIZ-Ost GmbH gegründet. In wenigen Wochen soll auch das neue RIZ-Büro in Korneuburg eröffnet werden.

Was auf den ersten Blick als trockener Stoff scheint, hat schon seit vielen Jahren ein Gesicht. Leo Wiesinger berät seit 2006 im Weinviertel potenzielle Jungunternehmer und hat schon Dutzende auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet. Maler und Kosmetiker genauso wie einen 24-Stunden-Installateur oder eine Kauffrau, die ihre Idee mit einem Second-Hand-Shop für Luxus- und Designerstücke in die Tat umsetzte. "Erfinder sind eher selten. Aber oft sind es skurrile Geschäftsideen, die einem unterkommen", sagt Wiesinger. Da wäre zum Beispiel die Orthopädietechnikerin aus dem Bezirk Korneuburg, die als zweites Standbein Fortbewegungsbehelfe für Hunde oder Katzen baut.

"Aber es gibt ganz wenige Gründungen, die wie am Schnürchen laufen", sagt Wiesinger. Das ist auch die Herausforderung. Jeder potenzielle Unternehmer braucht deshalb ein individuell auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Coaching. "Wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, haben wir natürlich mehr Interessenten bei Handwerkern", sagt Wiesinger. Das sei auch derzeit der Fall. "Handwerk hat nach wie vor einen goldenen Boden."