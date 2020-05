Kaffeekränzchen mit österreichischer Top-Platzierung

Bereits zum dritten Mal fand heuer in Triest die inoffizielle Kaffee-Team-Europa-Meisterschaft statt. Österreich konnte aufgrund des Erfolges bei den letzten Weltmeisterschaften erstmals mit einem Fixplatz starten.



Auf dem Weg an die Spitze der internationalen Kaffee-Elite galt es spezifische Herausforderungen zu bewältigen. Die Teilnehmenden Teams mussten in Bewerben Rohkaffee selektieren, diesen blenden und rösten, und auf verschiedenste Arten zubereiten. Die perfekte Filtermethode sowie der optimalen Mahlgrad für Espresso sollten bestimmt werden. Eine weitere Herausforderung war es, die historische Brühmaschine aus dem Jahr 1933 zu bedienen. Doch auch die Kreativität der einzelnen Teams war gefragt – individuelle Kaffeekreationen sollten entworfen werden.