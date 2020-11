Kabarettist wird Spitzenkandidat für die Neos in St. Pölten

„Ich freue mich mit Niko jemanden an Bord zu haben, der in vielen Bereichen ein ausgewiesener Profi ist. Er hat in Österreich und den USA viele Einblicke in die Politik gewinnen können, er weiß, wo in seinem Wohnort St. Pölten der Schuh drückt und geht durch seine Bühnenerfahrung gerne auf Menschen zu.“

"Machtstrukturen aufbrechen"

Nach seiner Nominierung als NEOS-Spitzenkandidat zeigt sich Formanek erfreut über seine Rückkehr in die Politik. „Ich freue mich sehr auf das, was als Team vor uns liegt, weil es darum geht, St. Pölten positiv weiterzuentwickeln, das Potenzial dieser Stadt zu entfalten und alte Machtstrukturen aufzubrechen. Und das klappt nur mit vernünftigen und positiv denkenden Menschen, die neue Ideen einbringen."

Ein wesentliches Thema sei für ihn eine zukunftsgerichtete Stadtentwicklung mit einer planvollen Bautätigkeit, mehr innerstädtische Grünflächen und leistbarem Wohnraum sowie mehr und bessere Betreuungsplätze für unsere Kinder. Außerdem brauche es für eine Stadt, die mit Förderungen undurchsichtig umgehe, mehr Transparenz.