Suizid in Gefängnis-Zelle wirft viele Fragen auf

Ein psychisch kranker Häftling wird in der Justizanstalt Krems-Stein so vernachlässigt, dass ihm Bandagen einwachsen und eine Blutvergiftung droht. Ein Video aus dem Häf’n Suben zeigt, wie ein Beamter auf einen Häftling einschlägt, während vier Kollegen zuschauen und ihn decken. Von Systemfehlern sprach Justizminister Wolfgang Brandstetter, der die Gefängnisverwaltung neu aufstellen will.

Jetzt ist die Anstalt Stein erneut in den Schlagzeilen: Es geht um den Suizid des 21-jährigen Häftlings Manuel S. in einer Zelle und um die Frage, ob das zu verhindern gewesen wäre.

Manuel S. hatte wegen schwerer Körperverletzung drei Jahre Haft ausgefasst. Nach einer Zwischenstation in Sonnberg kam er im April nach Stein. In Sonnberg waren die Justizwachebeamten mit dem durchtrainierten Wiener, der übergriffig gewesen sein soll, überfordert.

Krems-Stein platzt aus allen Nähten. Einzelzellen sind zwar Standard, wenn der Platz eng wird, müssen die Gefangenen aber zusammenrücken.

S. teilte sich eine Zelle mit einem Häftling. Von Donnerstag auf Freitag gerieten die beiden aneinander. S. kam in die Krankenabteilung, sein Mithäftling, der den Alarmknopf gedrückt hatte, wurde verlegt.

Stunden später erhängte sich S. in seiner Zelle, in der er nun alleine war. Was sich zwischen den Häftlingen abgespielt hat, ermittelt derzeit der Staatsanwalt in Krems.