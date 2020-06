Junges Paar zeigte Exekutor an

Die Frau fragte den Gerichtsvollzieher, was er hier wolle. „Sie fertigmachen“, soll er geantwortet, die Zimmer nach Pfändbarem durchsucht und dabei auch den kleinen Sohn der Frau niedergerannt haben. „Ich habe mich in den Weg gestellt. Daraufhin hat er mich am rechten Unterarm gepackt. Ich bin gegen den Türstock geflogen und auf dem Boden gelandet.“ Vor lauter Angst, erzählt die 22-Jährige, sei sie aus dem Haus gelaufen und habe um Hilfe geschrien. Wenig später traf die Polizei ein.

Die Frau ist seit dem Vorfall in psychologischer Betreuung. „Und ich bekomme Spritzen gegen die Schmerzen im Rücken.“

Der Gerichtsvollzieher schildert die Sache anders – er zeigte das Paar wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt an. „Was wirklich passiert ist, wird untersucht“, sagt Gerichtssprecher Hinger. Der Exekutor selbst verweist auf die Amtsverschwiegenheit.

Die Polizei ermittelt.