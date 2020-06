Junge Marchfelder Stadt will ihr Zentrum attraktiveren

Deutsch-Wagram – Angefangen hat alles mit einer Fragebogenaktion. Bürgermeister Friedrich Quirgst ( ÖVP) wollte von seinen Bürgern wissen, was ihnen denn so alles unter den Nägeln brennt. Von den 3500 Fragebögen, die Quirgst in die Häuser und Wohnung zustellen ließ, kamen immerhin 400 ausgefüllt zurück. „Ein beachtlicher Wert“, sagt Raumplaner Hans Kordina.

90 Prozent jener, die sich die Mühe machten, den umfangreichen Fragebogen auszufüllen, wünschten sich eine Belebung des Zentrums der jungen Stadt im Marchfeld. Und genau das soll jetzt geschehen. Und zwar nachhaltig.

Bürgermeister Quirgst: „Eine Zentrumsbelebung ist ein dynamischer Prozess, der nie abgeschlossen werden kann. Es geht um die Themen Handel, Gewerbe, Verkehr und Grünraum. Da wollen wir jetzt erste Schritte initiieren.“

Um weitere Ideen der Bürger an die Oberfläche zu holen, lädt die Gemeinde alle ihre Bürger am Freitag, 21. September, in die Musikschule zu einem „28-Stunden Workshop“ ein, der um 11 Uhr beginnt und am darauffolgenden Samstag um 15 Uhr endet. Quirgst: „Da müsste jeder Zeit finden, um seine Ideen zu deponieren.

Einbezogen in die Planungen werden private Grundeigentümer, Bauträger und Firmen, die sich im Zentrum ansiedeln möchten. „Dabei geht es auch darum, dass Firmen, die ins Zentrum von Deutsch-Wagram möchten, Rahmenbedingungen vorfinden, die ein Überleben garantieren“, betont Kordina, der eng mit einem Marketingunternehmen zusammenarbeitet.

Mit im Boot ist auch der Wirtschaftsring Deutsch-Wagram, eine Interessengemeinschaft der Handels- und Gewerbetreibenden.