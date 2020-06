Junge Männer auf Trophäenjagd

Das ist schon cool, zu wissen, dass wir etwas G’scheites gemacht haben“, sagt Harald Zeller aus Baumgarten. Etwas Herausragendes. Er und Lukas Thallauer aus Ober-Grafendorf setzten sich mit ihrem Projekt unter Tausenden Einreichungen durch. Die Elektrotechniker – beide Abschlussjahrgang 2010 der HTL St. Pölten– wurden vor Kurzem für den KNX-Award nominiert. KNX ist ein weltweiter Standard bei Computer unterstützten Gebäudetechniksystemen.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Schüler“, sagt Hermann Binder, Abteilungsvorstand an der HTL. 10.000 Projekte aus 48 Ländern wurden in sechs Kategorien eingereicht. Thallauer und Zeller kamen in der Kategorie „Young“ in die Endrunde. „Wir sind nun unter den besten Fünf“, erklärt Thallauer.