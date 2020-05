„Junge Generation“ meldet sich nach Eklat zu Wort

Vergangenen Samstag ist es auf dem Fest der Freiwilligen Feuerwehr Spratzern zum Eklat zwischen dem Landesparteisekretär der FPÖ, Christian Hafenecker, und Markus Bina von der „Jungen Generation“ der SPÖ gekommen.

In einer Aussendung berichtete Hafenecker am Dienstag von einem „empörenden Akt“, der auf dem Fest vorgefallen sein. Zuerst habe Markus Bina gegen Hafenecker persönlich geschimpft, dann gegen die gesamte FPÖ. „Wir kriegen euch schon. Ihr seid lauter Nazis. Ihr gehört ausgerottet“, soll Bina gesagt haben. Und: „Stalin hat schon recht gehabt, dass er mit euch Nazis abgefahren ist.“ Daraufhin hat Hafenecker eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten eingebracht.

Am Donnerstag meldete sich nun auch Markus Bina in einer Aussendung zu Wort. Wörtlich schrieb Bina: „Ich werde mich nach dem besagten Vorfall am vergangenen Samstag nicht mehr provozieren lassen, das ist die Lehre, die ich daraus ziehe. Mit der FPÖ ist es scheinbar nicht möglich, konstruktive Diskussionen zu führen, man wird umgehend selbst in deren extremistisches Fahrwasser gezogen und Latrinengespräche landen sofort vor der Staatsanwaltschaft.“