„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“: Mord

Aber: „Alles, was ich gesagt habe, war an den Indizien angelehnt. Da haben viele Puzzlesteine einen Sachverhalt ergeben“, meint Pawle. Die 16-jährige Kührer, die nach der Schule in Kollitschs Videothek Drogen kaufen will, doch kein Geld hat. Das Angebot: Sex gegen Drogen. Ein wuchtiger Schlag ins Gesicht, danach erwürgt Kollitsch das Mädchen, zündet den Leichnam an und versteckt die Überreste in seinem Erdkeller. Einzig der Ort, an dem Kührer ums Leben kam, den ließ der Staatsanwalt offen.

Seit Jahren hat Pawle den Fall Julia Kührer bearbeitet. Dienstagabend konnte er ihn abschließen. Was er sich dachte, als er das Urteil hörte? „Es ist gelungen, eine nachvollziehbare Meinung zu fundamentieren.“

Das kann der Linzer Strafrechtsprofessor Alois Birklbauer nicht so einfach hinnehmen. Ein Mord-Urteil, ohne die Todesursache zu kennen, sei eben nicht nachvollziehbar. Es hätte ja auch Körperverletzung mit tödlichem Ausgang, fahrlässige Tötung oder Totschlag sein können, mit unterschiedlichen Strafdrohungen ab einem Jahr Haft.