Jugendbande plünderte unversperrte Pkw

Eine Vielzahl an Delikten soll auf das Konto einer vierköpfigen Jugendbande gehen, die im Bezirk Korneuburg ausgeforscht wurde. Die - geständigen - Burschen (17, 15 und zwei 16-Jährige) sollen laut NÖ Sicherheitsdirektion u.a. seit Anfang Juni in Korneuburg, Leobendorf, Bisamberg und Langenzersdorf aus rund 200 unversperrt abgestellten Pkw Navigationsgeräte, Laptops, Autoradios, Ladekabel, Sonnenbrillen, Bargeld, Zigaretten, Dokumente und Bankomatkarten gestohlen haben.



Weiters kletterten sie in einer Nacht Anfang Juli bei einer Korneuburger Firma über den Zaun, nahmen auf dem Areal ein Fahrzeug in Betrieb und stahlen zwei Autoschlüssel.



Danach fanden sie in einem anderen Wagen den Ersatzschlüssel und unternahmen eine Spritztour nach Hollabrunn - mit dem vermutlich alkoholisierten 17-Jährigen am Steuer. Der Pkw wurde tags darauf nahe seiner Wohnadresse entdeckt - im Fahrzeug befand sich ein Rucksack mit diversem Diebesgut.