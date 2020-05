Starruhm als Schauspieler erlangte Hader vor allem durch die Rolle des Simon Brenner in den Verfilmungen der Brenner-Krimis von Wolf Haas unter der Regie von Wolfgang Murnberger, an denen er auch als Drehbuchautor beteiligt war: Komm, süßer Tod (2000), Silentium (2004) und Der Knochenmann (2009).

Die Filme feierten nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und Frankreich, große Erfolge.



2009 wurde Hader mit dem Deutschen Fernsehpreis als bester Schauspieler für seine schauspielerische Leistung in dem Film Ein halbes Leben von Nikolaus Leytner ausgezeichnet.



2010 war Josef Hader als Hauptdarsteller im TV-Zweiteiler Aufschneider unter der Regie von David Schalko zu sehen, in der " Wien-Folge" der Dokumentarfilm-Reihe Durch die Nacht mit . . . mit Daniel Kehlmann, und im österreichischen Spielfilm Die verrückte Welt der Ute Bock.

Für seine Arbeiten wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet - nach dem Salzburger Stier auch kürzlich mit dem Göttinger Elch, dem Bayerischer Kabarettpreis, dem Das große Kleinkunstfestival-Preis in Berlin, aber auch dem Nestroy-Ring und dem Adolf-Grimme-Preis.



Zwei KURIER ROMYs für das "Beste Drehbuch" für die Wolf-Haas-Produktionen Knochenmann und Komm, süßer Tod hat Josef Hader nicht entgegen genommen.