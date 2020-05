In Jordanien herrscht überwiegend Mittelmeerklima, obwohl die klimatischen Unterschiede zwischen den einzelnen Landesteilen während den Jahreszeiten beträchtlich sind. Der jordanische Sommer (Mai bis Oktober) ist sonnig, heiß und trocken ( bis 40 Grad). In den Wüstengebieten, im Jordantal und in Aqaba kann es oft unerträglich heiß werden. Nachts kühlt es im Hochland auf angenehme Temperaturen ab. Der Winter (Dezember bis März) ist regenreich bei Tagestemperaturen zwischen 0 und 15 Grad, an sonnigen Tagen können auch 25 Grad erreicht werden. Im Jordantal und in Aqaba ist das Klima etwas milder. Bei Wüstentouren ist zu beachten, daß es auch im Sommer nachts stark abkühlt.