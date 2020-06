Jeder soll für die Pflege zahlen

Das Sozialbudget in Niederösterreich verzeichne stetig Steigerungen, sagt Schwarz. Vor drei Jahren waren 325 Millionen Euro zur Finanzierung der stationären Pflege notwendig. Heute sind es knapp 400 Millionen Euro. Die Soziallandesrätin fordert jetzt ernsthafte Bereitschaft des Bundes zu Verhandlungen über die künftige Finanzierung der Pflege. "Man sollte etwa im Zuge einer Steuerreform die Pflegefinanzierung einbauen." Diesbezüglich sollten alle Arbeitnehmer in die Pflicht genommen werden. "Ich kann mir da ein Modell wie bei der Sozialversicherung vorstellen. Jeder Arbeitnehmer würde dann einen gewissen Prozentsatz seines Einkommens in einen Pflegetopf einzahlen." Im Gegenzug müssten eben andere Abgaben der Bürger oder Aufgaben des Bundes überdacht werden. Als Beipiel nennt Schwarz die Kinderbetreuung: "Wenn beim Kinderbetreuungsgeld die Einkommensgrenzen wegfallen, jemand dann 40 Stunden arbeiten geht und trotzdem das volle Betreuungsgeld bezieht, dann wird es für so jemanden eine Gratis-Kinderbetreuung eben nicht mehr geben können."

In den Landesheimen seien permanante Investitionen notwendig. Aktuell werden so genannte "Niederflurbetten" um 3 Millionen Euro angeschafft, die Folgen von Stürzen aus dem Bett abmildern sollen. Nicht nur die Pflegebedürftigen, auch die Beschäftigten sind ein Faktor beim Finanzierungsbedarf. "Rund 60 Prozent unserer Mitarbeiter absolvieren jedes Jahr Weiterbildungskurse. Dafür geben wir seitens des Landes etwa 1,6 Millionen Euro aus", sagt Otto Huber, Leiter der Landesabteilung Heime. In die Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiter werde ebenfalls investiert, "eben weil es ein sehr fordernder Job ist". In Sachen Stress- und Burnout-Vorbeugung laufe in Mistelbach ein Forschungsprojekt in Kooperation mit der australischen University of Queensland.