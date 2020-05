Beim Stichwort Japan denken wir vor allem an eine fremde und sehr geheimnisvolle Kultur, die so ganz anders ist als die sprichwörtliche Norm. Der asiatische Staat, der sich zwischen dem 20. und 45. Breitengrad in vier Hauptinseln gliedert, dehnt sich über rund 3000 Kilometer von Norden nach Süden aus. Mehr als Dreiviertel des Landes besteht aus Bergen, die das Archipel in vier sehr verschiedene Landesteile spalten. Für jeden Europäer ist Japan schon deshalb spannend, weil es hier viel mehr zu entdecken gibt, als die Hochhäuser, Menschenmassen, Teehäuser oder die Sushi-Küchen, die das Medienklischee uns präsentieren.