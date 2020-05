Wenn der Name Jamaika fällt, denkt man zuerst einmal an gute Musik und den berühmten Rum. Doch damit erschöpft sich die Sehenswürdigkeit der ehemaligen britischen Kolonie, die seit 1962 eine unabhängige parlamentarische Monarchie ist, nicht. Mit 10.991 qkm ist Jamaika die drittgrößte der Westindischen Inseln. Ihr Markenzeichen sind in erster Linie die ausgeprägten Berge, allen voran der 2256 Meter hohe Blue Mountain. Entstanden ist Jamaika quasi als Gipfel einer unterseeischen Gebirgskette. Urlauber fühlen sich vor allem von der interessanten tropischen bis subtropischen Vegetation und den wunderschönen Stränden an der Nord- und Westküste angezogen.