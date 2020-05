Nur 21.056 qkm ist das Gelobte oder auch Heilige Land groß, das sich seit 1948 Staat Israel nennt. Die Geschichte des Streifens, der sich entlang des Sinai und der Mittelmeerküste erstreckt, ist mit 5000 Jahren freilich um einiges länger. Noch immer macht Israel durch die ständigen gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den arabischen Palästinensern Schlagzeilen. Dabei hat der Staat neben dieser Schattenseite auch sehr viel Schönes zu bieten. Da ist zum Beispiel Tiberias, ein bedeutender Kurort am See Genezareth zu nennen oder die schöne Hafenstadt Haifa. Ebenfalls ein Muss ist neben der pulsierenden Großstadt Tel Aviv natürlich Jerusalem. Hunderttausende strömen jährlich in die Hauptstadt, um die Aura der biblischen Stätten zu spüren.