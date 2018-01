Investoren am Semmering: Ein geplatztes Wintermärchen

Es war zu schön, um wahr zu sein. Im Namen der ukrainischen Investoren verkündete der Chef der Panhans-Holding-Group, Viktor Babushchak, Anfang 2014 ein Wintermärchen am Semmering. 53 Millionen Euro sollten in Modernisierung und Ausbau der Bergbahnen, des Grand Hotel Panhans und drei weiterer Hotels der Gruppe fließen. "Sie sind extrem ambitioniert angetreten und anfangs auch sehr glaubwürdig rübergekommen. Leider war die Realität eine andere", sagt der langjährige Panhans-Direktor und Autor des Buches "Panhans – Ein Hotel und seine Menschen", Eduard Aberham.

Die Bergbahnen mussten heuer um die behördlichen Genehmigungen zittern. Der 4er-Sessellift war in der Saison noch keinen Tag in Betrieb, und geöffnet hat lediglich das Sporthotel, alle anderen Betriebe sind zu. Das Panhans ist seit Monaten wegen Renovierung geschlossen, bei zwei Razzien der Finanzpolizei wurden 22 Schwarzarbeiter festgenommen.

Die teils stillstehenden Lifte und geschlossenen Hotels verärgern nicht nur Semmering-Liebhaber und Wintersportler. Für das Land Niederösterreich und führende Touristiker ist es am Zauberberg nicht fünf vor, sondern fünf Minuten nach zwölf. Touristisch und wirtschaftlich steht für die Region viel auf dem Spiel. Aus diesem Grund hat sich noch zwei Tage vor Weihnachten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) höchstpersönlich in die Misere eingeschalten und die ukrainischen Investoren zu einem Gipfelgespräch empfangen.

Zu dem Termin war sogar die graue Eminenz der Panhans-Holding-Group, der ukrainische Industrielle und Ex-Gouverneur von Odessa, Igor Palytsia (45), eingeflogen. Mikl-Leitner untermauerte nochmals das Übernahmeangebot der Liftbetriebe durch das Land. Palytsia lehnte erneut ab. Laut Babushchak halte man an den Plänen fest. Aufgrund der strengen Bankenrichtlinien hätten es die Investoren allerdings schwer, Kapital nach Österreich zu bekommen.

Damit geht das Zittern weiter. "Der Semmering hat nicht nur angesichts seiner Tradition und Geschichte, sondern auch aufgrund des aktuellen Potenzials höchste touristische Bedeutung. Ein reibungsloser Betrieb der Bergbahnen ist Voraussetzung für viele andere Betriebe", so Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav.

Damen-Weltcuprennen

Bereits 2013 hatte das Land deshalb mit den damaligen Privateigentümern der Lifte eine strategische Beteiligung ausverhandelt. Der unterschriftsreife Vertrag ist jedoch nicht zustande gekommen, weil die Vorbesitzer an die Ukrainer verkauften. Mit dem Angebot, die Liftbetriebe langfristig zu pachten, wollte das Land nun das touristische Ruder herumreißen und nachhaltig ins Skigebiet investieren. "Wir bleiben weiterhin gesprächsbereit und versuchen – im Interesse des Wirtschaftsstandortes Semmering – die Panhans-Gruppe zu unterstützen", so Bohuslav. Besonders in der kommenden Saison wären Patzer fatal. Im Dezember macht nämlich der Damen-Skiweltcup am Zauberberg Station. Ein Millionenpublikum wird die Rennen weltweit im TV verfolgen.