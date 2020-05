Info-Abend lief aus dem Ruder

Und da waren sie alle, die in den vergangenen Jahrzehnten gegen die Weinviertelautobahn A 5, gegen die Müllverbrennungsanlage der ASA in Zistersdorf, gegen den Bau eines Einkaufszentrums in Mistelbach und vieles mehr demonstriert hatten. Alle waren sie in das rund 60 Kilometer vom tschechischen Atomkraftwerk Dukovany entfernte Poysdorf gekommen. Dort hatte die Stadt ihre Bevölkerung zu einem Info-Abend über das OMV-Projekt " Schiefergas" eingeladen.

Wie mehrfach berichtet, will die OMV ein Schiefergasfeld östlich der Weinstadt erschließen. Mit einer neuen, bis dato allerdings unerprobten "sauberen" Technik, bei der, anstatt wie seinerzeit in den USA, statt hohem Einsatz von Chemikalien, lediglich Wasser, Quarzsand und Maisstärke verwendet werden soll.

OMV-Geschäftsführer Christopher Veit sowie OMV-Tief-Gas-Abteilungsleiter Hermann Spörker standen für alle Fragen bereit. Allein eine Vielzahl der Aktivisten nutzte die Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen und warum sie gegen den Schiefergasabbau seien, der Österreichs Inlandsversorgung mit Erdgas angeblich auf 30 Jahre hinaus sichern könnte.