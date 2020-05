Das Reich der Inseln - ein Name, der sicher auf Indonesien zutrifft. Neben den sechs Hauptinseln Sumatra, Sulawesi, Java, Bali, Kalimantan und Irian Jaya gehören zu den 1.904.443 qkm Ländesfläche weitere 13.000 Eiländer, von denen jedoch nur 6000 bewohnt sind. Außerdem finden sich hier Hunderte von meist erloschenen Vulkanen. Urlauber zieht es meist nach Sumatra, der zweitgrößten Insel, die am Äquator liegt und zahlreiche Naturschutzgebiete sowie wunderschöne Strände an der Ostküste beheimatet. Sehenswert ist aber auch die Hauptstadt Jakarta auf Java, die viele Bauwerke aus der niederländischen und portugiesischen Kolonialzeit aufweist. Ebenfalls ein guter Tipp: Unweit von Yogyakarta erstreckt sich der Prambana-Tempelkomplex, an dem man die Hindu-Kultur hautnah miterleben kann.