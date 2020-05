Zu den ältesten Kulturen der Menschheitsgeschichte zählt sicher auch die indische. Denn als Kulturland gehört Indien zu den Tipps für Touristen. Viele Jahrtausende haben gerade in der eindrucksvollen Architektur ihre Spuren hinterlassen und dem Vielvölkerstaat Denkmäler, Tempel, Moscheen, Maharaja-Paläste und Höhlenklöster beschert. Interessant ist der 1 Milliarde Menschen beheimatende asiatische Staat natürlich auch wegen seiner religiösen Vielfalt. Hinduismus, Buddhismus und Jainismus reichen sich hier die Hand. Neben seiner absolut sehenswerten Landschaft, in der man so wundervolle Tiere wie den bengalischen Tiger, Pfauen oder die Lippenbären finden kann, sowie den uralten Traditionen hat sich Indien inzwischen auch als eine der größten Industrienationen etabliert und den Bogen von der Geschichte zur Moderne geschlagen.