Immer mehr Rechtsbrecher im Spital

170 Euro täglich kostet im Durchschnitt die Versorgung eines "Untergebrachten gemäß § 21 Abs. 1 StGB" in einer Justizanstalt. Doch davon gibt es in Österreich nur zwei. Neben Göllersdorf im Weinviertel ist das Asten in OÖ. Der große Rest (45 Prozent) wird in psychiatrischen Krankenhäusern betreut. Und die Rechnung ist saftig: Laut Justizministerium werden pro Tag von den Spitals­erhaltern 400 Euro und mehr in Rechnung gestellt.

Unterm Strich bedeutet das: Mit Juli 2012 betrug die Anzahl der als unzurechnungsfähig Eingestuften 409 Personen (siehe Grafik) – 182 davon waren in Krankenhäusern untergebracht. Das kostet den Staat mindestens 73.000 Euro. Und zwar täglich. "Dadurch ergibt sich zwangsläufig ein budgetärer Druck in Richtung Unterbringung in eigenen Einrichtungen", heißt es dazu aus dem Ministerium. Der Grüne Justizsprecher Albert Steinhauser wollte es in einer parlamentarischen Anfrage nämlich genau wissen. Und die Marschrichtung ist bereits klar: Entweder muss eine bestehende Anstalt deutlich ausgebaut werden – oder eine neue errichtet werden.