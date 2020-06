Im Zeichen des Weins - Weinviertler Frühlingserwachen

Aber auch die Weintour Weinviertel ist Anlass, am 14. und 15. April ins Weinviertel zu kommen und ein Wochenende voller Gaumenfreuden und Vergnügen rund um den Wein zu genießen. An diesem Wochenende wird bei den Betrieben der Weinstraße Weinviertel der Frühling gefeiert. Zwei Tage lang laden über 200 Weinstraßen-Winzer zur Weinverkostung und fachsimpeln mit ihren weinaffinen Gästen über den hervorragenden Jahrgang.

TIPP: Weintour Opening in Bisamberg

Auftakt zum Weintour-Wochenende ist das traditionelle Weintour-Opening, das heuer am 13. April im Schloss Bisamberg nahe Wien stattfindet. Zwanzig Top-Winzer laden zur Verkostung ihrer Weine. Für die kulinarische Begleitung sorgen Weinviertler Gastronomen mit kleinen Köstlichkeiten und regionalen Schmankerln. Eintritt: € 38,– p. P.

Buchung und Kontakt:

Weinviertel Tourismus unter 0 25 52/3515-0 oder incoming@weinviertel.at





Termine rund um den Wein

Ostersonntag, 8. April

Emmausgang am Kellerberg in Neudorf/ Staatz

Am traditionellen Emmausgang die jungen Weine verkosten.

Ostermontag, 9. April

Grean in Unterretzbach | Kellergasse Unterretzbach

Jungweine und österliche Köstlichkeiten warten auf die Besucher.

Oster-Grean in Hanfthal | Kellergasse „Am Beri“

In der erwachenden Natur den Wein in der Kellergasse feiern.

Frühlingserwachen in der Kellergasse Wolkersdorf

Ausstellungen, Weinverkostungen und Weinviertler Köstlichkeiten genießen.