Asylwerberin vergewaltigt: Verdächtiger per Haftbefehl gesucht

Die Polizei in Niederösterreich fahndet nach einem schrecklichen Tatverdacht per Haftbefehl nach einem jungen Asylwerber aus Afghanistan. Der Mann soll am Montagabend in einem Waldstück bei Traiskirchen eine Asylwerberin aus Albanien sexuell missbraucht haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt einen Bericht der Gratiszeitung Heute bestätigt, ist die Identität des Tatverdächtigen bekannt. Der junge Afghane soll Montagabend in der Nähe des Schwechatflusses in Traiskirchen die Albanerin angesprochen und unter einem Vorwand in den Wald gelockt haben. Dort drohte er ihr sie mit einem Prügel niederzuschlagen und vergewaltigte sie.

Fahndung läuft

Die aufgelöste junge Asylwerberin wurde von Passanten in der Nähe des Tatortes gefunden. Sie verständigten die Einsatzkräfte. Das Opfer wurde medizinisch behandelt.

Eine genaue Beschreibung und Recherchen im Umfeld des Flüchtlingslagers in Traiskirchen brachte die Polizei rasch auf die Identität des Verdächtigen. Der Mann soll bereits polizeibekannt und vorbestraft sein. Die Fahndung läuft. Der Asylwerber dürfte untergetaucht sein. Die Ermittlungen führt die Polizei in Traiskirchen.