Im Plakatkrieg gehen Stieger-Gegner in Offensive

Wie berichtet, bringt Stieger in Weißenkirchen in der Wachau seit Jahresbeginn immer mehr Bürger zur Weißglut, indem er sie anzeigt, wenn sie ihre Autos in den engen Gassen des Ortes für kurze Zeit abstellen. Das ist zwar nicht legal, aber in vielen Fällen die einzige Möglichkeit, Kinder oder gebrechliche Personen ins Haus zu begleiten.

"Dass ich einen Rollstuhlfahrer angezeigt haben soll, ist eine Unterstellung", beteuert Stieger. Der inzwischen seinen eigenen Namen in Krems auf Plakaten findet, die ihn verunglimpfen. "Ich habe den Magistrat aufgefordert, die Plakatierer wegen Sachbeschädigung und Verleumdung anzuzeigen", kommentiert der streitbare Stieger die Gegenaktion.

Auf die Frage, warum es ihn stört, wenn andere die gleiche Strategie anwenden, wie er, erklärt Stieger: "Ich kann meine Vorwürfe beweisen, die anderen verleumden."

Wechselseitige Schmähungen nehmen zu. "Bürger-Terrorist" ist noch einer der feineren Titel, die Stieger verliehen bekommt. "Trottel, lernt die Straßenverkehrsordnung", müssen sich die Gegner ausrichten lassen.

Inzwischen überlegt der Bürgermeister von Weißenkirchen, Anton Bodenstein, ebenfalls wie andere Betroffene, eine Sammelanzeige gegen Stieger. Mehrere der von Anzeigen Betroffenen sind bereit, mitzumachen. Zu viele persönliche Beleidigungen hätten sich angesammelt.