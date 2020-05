Im Grünen genüsslich blaumachen

So beginnt man gerne einen Samstag oder Sonntag: Das Team des Belvedere lädt im Sommer jedes Wochenende unter dem Titel "Frühstück im Grünen" zu einem Ausstellungsbesuch der besonderen Art. Dieser beginnt nämlich mit einem Frühstück im Schlossgarten oder bei Regenwetter in der B-Lounge. Im Anschluss daran gewährt ein Spaziergang durch die Ferdinand- Georg-Waldmüller-Schau Einblicke in das Reich des weltbekannten Malers. Für heute, Sonntag, sind alle Plätze ausgebucht, für die kommenden Wochenenden kann aber wieder reserviert werden.



Bis September, jeden Sa. und So. um 10 Uhr, Unteres Belvedere (3., Rennweg 6), 29 €, 11 bis 18 Jahre: 21 €, Ki. von 6 bis 10: 17 €, Anmeldung erforderlich unter Tel.: 01/79 557-134, www.belvedere.at

Das Geymüllerschlössel in Währing ist ein Geheimtipp: Die Außenstelle des Museums für angewandte Kunst (MAK) beherbergt nicht nur wertvolle Uhren und Möbel, sondern ist von einem idyllischen Park umgeben. Jeden Sonntag wird zum Picknick im Freien eingeladen. Eine Catering-Firma bringt Picknickkörbe mit, der Inhalt kann in der Wiese unter Bäumen oder bei Schlechtwetter im Schlössel verspeist werden.



Bis August, jeden So. 11 bis 17 Uhr, Geymüllerschlössel (18., Khevenhüllerstraße 2), 28 € pro Korb, Tel.: 0664/960 70 75, www.mak.at