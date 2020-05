„Bis heute hat kein Angehöriger der Polizei mit mir Kontakt aufgenommen. Wenn bei dem Unfall alles mit rechten Dingen zugegangen ist, warum meidet mich dann die Polizei?“, fragt sich Doris Blösel.

Der heute 45-jährige Autobahnpolizist und seine mittlerweile 42-jährige Kollegin hatten unmittelbar nach dem Unfall angegeben, dass sie beim erneuten Auffahren auf die B 46 sehr wohl auf den Querverkehr geachtet hätten.

Blösel musste all ihren Mut zusammennehmen, um den Prozess anzustrengen. Sie tut es für ihre Zwillinge : „Ich sehe Lea und Lukas täglich in die Augen. Ich muss was für die Kinder tun.“

Auch der ORF hat sich der Causa angenommen; ORF 2 berichtet am 20. Jänner in „Ein Fall für Resetarits“.