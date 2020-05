Hutmacher Nagy holte sich ausgestopften Puma zurück

Mir jagt es heute noch einen Schauer über den Rücken, wenn ich daran zurück denke, dass der Amokschütze 2003 Gast in unserer Jagdvilla war“, sagt Hutmacher Leo Nagy senior. Wie in etliche andere Jagdvillen in Niederösterreich und der Steiermark kam der Vierfachmörder Alois Huber auch in Nagys Anwesen in Gutenstein als Einbrecher und Brandstifter.

Am Donnerstag konnte sich der passionierte Weidmann einen Teil der in Hubers Geheimbunker sichergestellten Beute aus dem Landeskriminalamt ( LKA) in St. Pölten abholen.

Der 88-Jährige konnte seinen Augen nicht trauen, als er eine Halle im LKA betrat und da plötzlich vor den hunderten Beutestücken des Todesschützen stand. „Ein Wahnsinn, einfach unglaublich“, rang der rüstige Pensionist nach Worten. Zusammen mit seiner Cousine verfrachte er die Stücke schließlich in seinen Geländewagen.